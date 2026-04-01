太陽ホールディングスが大幅に５日続落している。３月３１日深夜に米ＫＫＲ＜KKR＞が太陽ＨＤの非公開化に向けて、同社に対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を開始する予定だと発表した。買付価格は１株４７５０円で、同日終値を約４．７％下回るディスカウントＴＯＢとなる。太陽ＨＤの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せをする格好となっている。 買付予定数の下限は４４６４万８１００株で、上限は設定しない。ＴＯＢは１０