トッテナムは31日、ロベルト・デ・ゼルビ氏の新監督就任を発表した。デ・ゼルビ監督は22年9月にブライトン指揮官に就任。2022-23シーズンにクラブ史上最高位となるプレミアリーグ6位でフィニッシュし、初となるヨーロッパリーグ(EL)挑戦権を獲得した。23-24シーズン終了後にブライトン指揮官を退任し、24-25シーズンからマルセイユを率いていたが、今年2月の首位パリSGとの大一番に0-5で敗れ、その3日後に契約解除が発表されて