開催：2026.4.1会場：シチズンズバンク・パーク結果：[フィリーズ] 3 - 2 [ナショナルズ]MLBの試合が1日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとナショナルズが対戦した。フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。3回裏、2番 カイル・シュワバー 3球目を打って右中間スタ