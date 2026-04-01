ヘアスタイリングで、「巻くか巻かないか」と迷うことありませんか？同じ長さ、同じ色でも、スタイリングひとつで印象は大きく変わります。特に40代・50代になると、その違いが“なんとなくの雰囲気”として現れやすくなるのです。巻き髪は“動き”で柔らかさを引き出す髪を巻くと、毛先や顔まわりに動きが生まれ、全体の印象がやわらかく見えやすくなります。歩いたときや風が当たったときに自然な揺れが出ることで、軽やかさや抜