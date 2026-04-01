男性は意外と単純で、好きな女性には「特別な行動」を無意識のうちに取ってしまうもの。そこで今回は、そんな男性の「脈あり行動」を紹介します。あなたの近くに自然と現れる男性は好きな女性の存在を感じていたいもの。そのため、あなたのパーソナルスペース（個人的な空間）に、何かと理由をつけて入ってくる傾向があります。例えば、オフィスや学校で偶然を装って同じエリアにいることが増えたり、グループでいる時もなぜかあな