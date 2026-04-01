開催：2026.4.1会場：オリオールパーク結果：[オリオールズ] 5 - 8 [レンジャーズ]MLBの試合が1日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレンジャーズが対戦した。オリオールズの先発投手はザック・エフリン、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。3回表、9番 エセケル・デュラン 2球目を打ってレフトスタンドへの