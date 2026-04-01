開催：2026.4.1会場：ローンデポ・パーク結果：[マーリンズ] 9 - 2 [Wソックス]MLBの試合が1日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとWソックスが対戦した。マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。3回表、2番 村上宗隆 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソック