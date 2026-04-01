HARMAN Switch Azure 135-36 3i株式会社は、独自の色再現になるカラーフィルム「HARMAN Switch Azure」を3月下旬に発売した。 蔵CURAセレクションの新製品。135フィルム「HARMAN Switch Azure 135-36」と120フィルム「HARMAN Switch Azure 120」から選べる。価格はいずれも2,695円。 青がオレンジに、黄色がアズール（紺碧）に、赤が紫や青へとシフトする。風景や被写体を非現実的な色彩で再現できるという