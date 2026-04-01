同じように優しくしているのに、男性から「大切にされる人」と「都合よく扱われてしまう人」がいます。その違いはどこにあるのでしょうか？実は男性は無意識のうちに、あるポイントを見ているんです。都合のいい女性は“受け入れすぎている”急な誘いでも断らない、予定を後回しにする、相手の都合を優先する。その優しさは魅力ですが、続くほど「この人はいつでも大丈夫」と認識されやすくなります。結果として、関係の優先順位が