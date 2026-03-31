「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」が、クオーツ心斎橋に「THE NORTH FACE FOOTWEAR SHINSAIBASHI」を出店する。オープンは4月25日。【画像をもっと見る】新店舗は、4月25日に開業する商業施設「クオーツ心斎橋」の4階に位置し、同ブランドでは世界初となるフットウェアを中心に展開するコンセプトショップ。ストアコンセプトに「Evolve in Motion」を掲げ、常に変化する自然環境の中で、人とギアがともに進化してい