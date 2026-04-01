体重は変わっていないのに、腰まわりだけが重たく見える。そんな変化を感じ始めたら、原因は“脂肪”よりも骨盤まわりのゆるみかもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズである【クラム】。股関節とお尻まわりを目覚めさせることで、腰まわりのラインを内側から整え、自然な細見え印象へと導きます。【STEP１】姿勢をセット横向きに寝て、膝を軽く曲げます。かかとは揃え、骨盤は床に対してまっすぐ立