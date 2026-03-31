英国の老舗アイウェアブランド「オリバー ゴールドスミス（OLIVER GOLDSMITH）」が創業100周年を記念し、「OLIVER GOLDSMITH 100th Anniversary POP UP EVENT」を4月1日から4月12日まで開催する。東京・表参道交差点のZeroBase表参道を会場に、復刻モデルの特別展示などを予定している。【画像をもっと見る】ポップアップでは、ブランドの歴史と世界観を体感できるほか、黄金期の1960年代をイメージしたフォトイベントブースを