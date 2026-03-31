「かまってちゃん」と聞くと少しネガティブな印象があるかもしれませんが、実は恋愛において意外な強みになるんです。そこで今回は、「かまってちゃん女性」が恋愛で得をするワケを解説します。男性の守護本能を刺激する「ちょっと助けて」「これ、どうしたらいいかな？」と時々頼ってくる女性に、男性は無意識に心を開きます。かまってちゃん女子は自然とこの「頼る」テクニックを使いこなしているんです。男性は誰かに必要とされ