男性から頼られると、距離が近づいたように感じるもの。ただ、本命サインは“頼ること”そのものではありません。どう頼ってくれるか。どう配慮してくれるか。そのバランスに男性の本気度が出ます。頼る前にあなたの状況を確認してくる男性は本命女性にお願いする際、いきなりお願いするのではなく、「今大丈夫？」「無理ならいいんだけど」と一言添えてくるでしょう。あなたの状況を確認してからの依頼。押しつけない前提のコミュ