なんとなく違和感があるけど決定的な証拠はない。それでも不倫中の男性は日常行動がどこか変化しているものです。そして、その行動変化を並べてみると、１本の線として結びついていきます。急に“スマホとの距離”が変わる今まで無造作に置いていたスマホを、なぜか裏返して置くようになる。トイレやお風呂にも必ず持っていく。通知が見えない設定に変わる。ひとつひとつは小さな変化でも、“見られたくないものがある行動”として