この記事をまとめると ■クルマについているブレーキキャリパーは重量がある ■可能であればキャビン寄りについているほうが好ましい ■クルマの構造上キャビン側につけられない場合は前側についている ブレーキキャリパーの位置が車種ごとで違う理由 ブレーキキャリパーとは、ディスクブレーキで、ブレーキを掛ける際に油圧でブレーキパッドを押し出し、ディスクローターを挟みこんで摩擦を生じさせ、減速させる、パッドを組み