特別に目立つわけではないのに、自然と周囲から頼られる人がいる一方で、能力はあるはずなのに、なぜか声がかからない人も。この違いは能力やスキルの差ではなく、“関わり方の積み重ね”にあります。声をかけやすい雰囲気がある頼られる人は、普段から話しかけやすい空気を持っているもの。表情や受け答えがやわらかく、ちょっとした相談もしやすい印象があります。反対に、忙しそうだったり余裕がなさそうに見えると、周囲は遠慮