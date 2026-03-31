春服に替えたはずなのに、なぜかアカ抜けないと感じていませんか？大人世代のコーデは、アイテムそのものよりも“選び方”で印象が変わります。中でもトップスは、顔まわりに最も近く、全体の雰囲気を左右する重要な存在。ほんの少し見直すだけで、装いはぐっと今っぽく整うはずです。▲軽さと抜けを意識したトップス選びで重たく見せないのがポイント重さを手放すだけで、印象は一気に変わる冬からそのまま着ている厚手ニットや、