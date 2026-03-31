体重は変わっていないのに、なぜか二の腕だけがもたついて見える…。そんな悩みの原因は、脂肪だけでなく“背中の筋肉が使えていないこと”にあるかもしれません。腕は単体で引き締まるのではなく、背中と連動して動くパーツ。そこで取り入れたい簡単エクササイズが【ペンギンエクササイズ】。寝たまま実践できるシンプルな動きで、二の腕と背中を同時に整えます。【STEP１】姿勢を整える床にうつ伏せになり、あごを軽く持ち上げま