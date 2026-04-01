仏パリの夜空にのぼるピンクムーン＝2024年4月/Stefano Rellandini/AFP/Getty Images（CNN）この春最初の満月がまもなく夜空に昇る。4月の満月「ピンクムーン」が米東部時間1日午後10時11分（日本時間2日午前11時11分）ごろにピークを迎える。天文情報サイト「タイム・アンド・デート」によると、その呼び名にもかかわらず、ピンクムーンは通常通りの明るい灰色に見えるという。この名前は、むしろ春先に咲くシバザクラに由来する