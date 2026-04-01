SixTONES京本大我（31）が1日、自身のXを更新。エープリルフールについて、私見をつづった。XなどSNSでは近年、4月1日にわざとウソネタ投稿をする人も多い。ただ京本は「僕は普段から死ぬほど嘘つき野郎なので、エープリルフールに嘘をつくということに特別感を全く感じない為、控えさせていただきます」ときっぱり述べた。この投稿に対し「大我くん！エープリルフール！最高の嘘やん！大我くん嘘つきじゃないもん!」「『今日は嘘