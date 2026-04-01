【Pisgah Rambler Dobson 11】（京都市no8xf54歳）バンジョーを弾いてみようと思い立ち、とってもお手頃価格の入門者用バンジョーを購入したのが今から10年前でした。最初は弾き方がまったく分からず、動画やサイトを検索してクロウハンマー奏法にたどり着きました。仕事の合間に練習して３年後にようやくBum-dittyを覚え、ダブルサム、ドロップサム、ASPO、ダブルCチューニング、sawmillチューニングなどを順番に学び、そのう