6月26日に日米同時公開される映画『スーパーガール』より、アクション満載の本予告映像と、海外版本ビジュアルが解禁された。【動画】『スーパーガール』全貌が明らかに超絶アクション満載の本予告新生DCユニバース最新作となる本作は、昨年公開され、全世界興行収入950億円（6.1 億ドル）超、日本でも興行収入10億円超の大ヒットを記録したジェームズ・ガン監督の映画『スーパーマン』の次章ともいえる作品。型破りで等身大