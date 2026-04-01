SiMが4月1日、約1年2ヶ月ぶりの新曲「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」を配信リリースした。これに伴って同新曲のミュージックビデオが公開となった。“デッデデデッデ！(Dead×5)”という強烈なフレーズからジェットコースターの如く駆け抜ける新曲は、バンド初の試みとして米国人プロデューサーを迎えて制作されたもの。SiM元来の破茶滅茶ぶりにさらに輪をかけた世界照準のメタルコアナンバーだ。主催フェス＜DEAD POP FESTiVAL