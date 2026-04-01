メ～テレ（名古屋テレビ） 4月1日午前10時6分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 2026年04月01日午前10時06分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 内では、震度1以上の揺れは観測されませんでした。 最大震度5弱を観測したのは栃木県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ