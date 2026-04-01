◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３１日（日本時間４月１日）、ロッキーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、メジャー初適時打を放った。１点リードの７回１死一、二塁。この日の４打席目に臨んだ岡本はフルカウントからシンカーを捉えて左前適時打を放った。貴重な追加点をもたらした。その後のルーカスの右前適時打で