可憐なアイボリーが、新曲「ナイト」を本日配信リリースした。本楽曲は、2026年6月24日にリリースされるメジャー3rdシングル「ナイト」の表題曲で、応援しているアイドルと出会ったファンの視点から描かれる一曲だという。SNSで偶然出会った“君”に心惹かれ、ライブで見つめる時間や特典会での数秒の会話に一喜一憂しながら、『何万分の一の存在でもいいから君の味方でいたい』と願う、ナイト（騎士）のようにアイドルを支えるフ