◆米大リーグマーリンズ９―２ホワイトソックス（３１日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、敵地・マーリンズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３回に先制タイムリーを放った。これでデビュー５試合連続安打となったが、日本人選手では２０２２年カブス・鈴木誠也（６試合連続）以来。１回は右腕ジャンクに二ゴロに終わったが、３回１死一、二塁のチャンスでは内角