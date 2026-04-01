佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の1日の天気をお伝えします。「桜情報」 福岡市の舞鶴公園では少し成長が遅れていて、まだ五部咲きにも達していません。今週末には見頃となりそうです。久留米市の発心公園ではすでに散り始めていて、桜吹雪が楽しめます。 「天気の予想」 雨が降ったりやんだりの一日でしょう。傘を持ってお出かけください。雨脚はそこまで強くありませんが、風が強く吹くこ