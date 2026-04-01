3月シリーズを連敗で終えた韓国代表…宿敵の金星に「期待感を高めた」韓国代表は現地時間3月31日、オーストリア代表との国際親善試合に臨み0-1で敗れた。同28日のコートジボワール戦（0-4）に続き、3月の欧州遠征を2連敗で終えている。韓国ニュースサイト「NEWSIS」は、同日に「サッカーの聖地」ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表を1-0で破った日本代表の快挙を伝え、自国との対照的な状況を報じた。ホン・ミョンボ