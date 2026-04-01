ドナルド・トランプ米国大統領は31日（現地時間）、イランとの戦争が「極めて近いうちに」終了するだろうとし、「撤収時期は2〜3週間以内と予想している」と述べた。トランプ大統領は特に、米国が開始した戦争によって発生したホルムズ海峡の封鎖について「それは我々（米国）がすべきことではなく、海峡で何が起きようと関与しない」と強調した。世界的な国際原油価格の急騰を招いたホルムズ海峡の問題が解決しなくても、手を引く