東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）から6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催します。東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる空間で、テーマポート毎の多彩な料理やドリンクをお楽しみいただけるこのイベントでは、オフィシャルスポンサーが協賛したスペシャルメニュー等を4月8日（水）から先行販売します。