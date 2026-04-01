さきほど午前10時6分ごろ、栃木県南部で最大震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。午前10時6分ごろ、栃木県真岡市で最大震度5弱を観測する地震がありました。震源は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。