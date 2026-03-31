とちぎテレビ ２月の栃木県内の有効求人倍率は１．１３倍で前の月と変わらず、栃木労働局は「雇用情勢は持ち直しの動きに足踏みが見られ、今後も物価上昇などが雇用に与える影響に留意する必要がある」としています。 栃木労働局によりますと、仕事を求めている人１人に対し、何件の求人があるかを示す２月の県内の有効求人倍率は１．１３倍で、前の月と同じ水準となりました。 新規の求職者は前の年の同じ月より４．９％