とちぎテレビ 宇都宮市やその周辺で運行してきたジェイアールバス関東宇都宮支店は、３１日で路線バスを廃止し、８９年の歴史に幕を下ろします。 ジェイアールバス関東宇都宮支店は、戦前の１９３７（昭和１２）年、すでに開業していた烏山自動車区の宇都宮派出所として誕生しました。もともと鉄道の敷設を想定していたところに先行してバスを導入したという性格を持ち、３１日をもって残っていた５つの路線が