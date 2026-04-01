◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月31日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が31日（日本時間4月1日）、本拠ロッキーズ戦に「4番・三塁」で先発し、開幕から5試合連続安打となるメジャー初の適時打をマークした。 2―1で迎えた7回1死一、二塁で、フルカウントからロッキーズ5番手・アグノスの内角直球を左前打。二塁走者が生還して貴重な3点目を叩き出した。打点は3試合連続となった。