とちぎテレビ 自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する制度、いわゆる「青切符」による取締りが、４月１日から始まります。それに合わせて、「青切符」を知らせる広告がラッピングされたバスが３１日、お披露目されました。 お披露目されたのは、「青切符」を周知するラッピングが施されたバスです。お披露目式にはラッピングを手掛けた、栃木県警とＪＡ共済連栃木の関係者などが出席しました。 青色を基調にした