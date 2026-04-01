原子力発電所に関する情報です。午前10時6分に発生した茨城県南部を震源とする地震で、日本原子力発電の東海第二原発がある茨城県東海村では、震度3の揺れが観測されました。東海第二原発は現在運転していませんが、日本原子力発電によりますと、先ほどの地震により異常が起きていないか、確認を行っているということです。