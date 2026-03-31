とちぎテレビ 芳賀町に拠点を置くソフトボール女子ＪＤリーグのホンダリヴェルタが３１日、福田富一知事の元を訪れシーズン開幕を報告しました。 福田知事の元を訪れたのはホンダリヴェルタの岡野武志監督や今シーズンからキャプテンを務める大川茉由選手など６人です。 福田知事にソフトボール女子のＪＤリーグが４月１０日に開幕することを報告しました。 岡野監督は「今シー