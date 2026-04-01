とちぎテレビ 2026年04月01日午前10時06分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度5弱の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．０と推定されます。 栃木県 【震度5弱】 真岡市 【震度4】 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 小山市 下野市 益子町 大田原市 【震度3】 足利市