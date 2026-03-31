２月に行われた衆議院選挙で栃木２区から出馬して落選した、中道改革連合の福田昭夫氏は３１日、小川淳也代表に離党届を提出しました。 「中道改革連合の小川代表に、離党届を提出してきました。今回の中道改革連合は大失敗だった」 福田氏は記者会見で、中道改革連合の小川代表に直接離党届を提出したことを明らかにし、離党の理由を次のように説明しました。 「今回の選挙で、比例名簿まで明らかにして党内で議論すれば、中道