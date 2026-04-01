JR東日本によりますと、関東地方を中心に最大震度5弱を観測した地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間で一時運転を見合わせていましたが、1日午前10時18分、運転を再開したということです。また、首都圏の在来線は地震の影響による運転見合わせはないということです。