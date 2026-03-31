とちぎテレビ ４月１日から、栃木県道路公社が管理する有料道路「日光宇都宮道路」の通行料金が値上がりします。 「日光宇都宮道路」の普通車の通行料金は、４月１日から区間に応じて２０円から２００円値上がりします。このうち宇都宮・日光の区間が１３０円上がって５５０円、宇都宮・清滝の区間が２００円上がって６７０円などとなっています。 また、これまで行っていた閑散期の割引（１２月～４月）や、ＥＴＣ