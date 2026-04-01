ロンドン在住の元テレビ東京でフリーアナウンサーの秋元玲奈（40）が1日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表とイングランド代表の国際親善試合を生観戦したことを明かし、観戦の様子を披露した。「サッカー、イングランドvs日本の親善試合を ウェンブリースタジアムで観てきました！！」と書き出し、スタジアムでタオルマフラーを手にする自身のショットをアップ。試合は日本が1−0で勝利し「勝利を見届けられ