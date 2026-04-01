■MLBマーリンズ9−2ホワイトソックス（日本時間1日、ローンデポ・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのマーリンズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場し、3回の第2打席で先制のメジャー初タイムリーを放つなど4打数1安打1打点、2三振。だがチームは逆転負けを喫し、開幕から5戦を終えて1勝4敗と苦しいスタートとなった。村上は開幕から3試合連続本塁打をマークし、NPBの史上最年少三冠王が鮮烈なデビューを果たした