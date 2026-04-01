１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、村にコロリ（コレラ）が流行。人が一気にいなくなり、りん（見上愛）の父・信右衛門（北村一輝）も急にせき込み倒れてしまう。ネットでは信右衛門だけではなく、村の鰻店の女将を心配する声が上がっている。虎太郎（小林虎之介）の母もコロリに倒れ、避病院へかつぎ込まれる。病院となってはいるが、単なる隔離施設で、特段の治療もしてもらえない…と噂されており、虎