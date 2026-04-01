AIRDO（エア・ドゥ）は、4月1日から機内販売に新商品を追加する。新たに販売するのは、「マスコットベア・ドゥ（ファイターズユニフォームVer.）」と、ビール「SORACHI 1984」（おつまみ付き）の2商品。「マスコットベア・ドゥ（ファイターズユニフォームVer.）」（税込1,500円）は、北海道日本ハムファイターズのホームユニフォームを着用したマスコットベア・ドゥで、背中に「BEARDO」のロゴを背負い、ベア・ドゥも一緒に北海道