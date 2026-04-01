占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年4月の運勢を占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】「運命の輪」の逆位置は、焦って動かなくてもよいという暗示です。今月は、計画の立て直しや、みんなの調整役を意識するとよい1カ月となるでしょう。ただし、結果を追うあまり焦ってしまいそうなので、注意が必要