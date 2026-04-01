占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年4月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：恋人（The Lovers）／正位置】「恋人」の正位置は、愛情深さを表します。今月は、推し活のように愛を注げるものを見つけられるでしょう。ただし、お金や時間をかけすぎるのはNG。生活が乱れるほどのめり込まないように注意が必要です。【ラッキーカラー：イエロ