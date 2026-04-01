占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年4月の運勢を占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】「女帝」の逆位置は、依存を手放していく流れを示します。今月は、あなたが気にしていた過去の物事を、忘れられる出来事がありそう。ただし、無理に気持ちを整えようとしなくても大丈夫。自然に切り替えられるものから手放してい